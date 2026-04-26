David Alandete, corresponsal de COPE en Washington: "El ataque a Trump iba a acabar en matanza por lo que nos dijo después el director del FBI, el atacante iba muy armado"

La noche prometía ser una cita distendida entre política y periodismo en el corazón de Washington, pero acaba convirtiéndose en una escena de pánico. Tres disparos rompen el ambiente en el salón de baile del hotel Hilton durante la gala anual de la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca. En ese momento, el presidente Donald Trump se encuentra a punto de intervenir. Todo cambia en segundos.

Según relata el corresponsal David Alandete, el ataque desata el caos entre los asistentes y obliga a evacuar al presidente, a la primera dama y a varios miembros del Gobierno. Lo que iba a ser un discurso “muy crítico con la prensa”, según el propio Trump, queda suspendido tras el intento de asesinato.

EFE Donald Trump, en la cena de corresponsales

Disparos y caos en el hotel Hilton

“Tres disparos se oyeron claramente dentro del salón de baile”, describe la crónica. El atacante, un hombre de unos 30 años procedente de California, consigue introducir partes de un arma en una zona no asegurada del hotel. Una vez dentro, monta la pistola y corre hacia el escenario.

La rápida actuación del Servicio Secreto evita una tragedia mayor. El agresor llega a disparar e hiere a un agente “en el pecho”, pero es reducido en el acto. “Fue abatido con vida, por lo que será procesado”, señala la información.

La escena es de máxima tensión. Periodistas, invitados y personal del evento buscan refugio mientras se confirma que el atacante llevaba más armas y munición. “Podíamos haber asistido a una matanza”, se desprende del relato, que subraya la gravedad de lo ocurrido.

EFE Donald Trump, en la cena de corresponsales

Horas después, el presidente comparece ante los medios en la Casa Blanca. Lejos de dramatizar, opta por rebajar el tono. “No creo que este sea un problema de violencia política”, afirma. Trump define al agresor como “un loco, un lobo solitario” y descarta vínculos con conflictos internacionales como la guerra en Irán.

El mandatario insiste en que este tipo de riesgos forman parte del cargo: “Es algo que va con el puesto, estar expuesto”, señala, añadiendo que su popularidad también puede generar “recelos”.

Sus palabras buscan transmitir normalidad tras una noche marcada por la incertidumbre. Sin embargo, la tensión vivida entre los asistentes deja una huella difícil de borrar.

El FBI asume la investigación del suceso. De momento, las primeras hipótesis apuntan a que el atacante actúa solo, sin una red organizada detrás. “Todo apunta a que se trataba de un lobo solitario”, coinciden las autoridades.

Trump cree que se trata de un lobo solitario y que no tiene nada que ver con la guerra de Irán" David Alandete Corresponsal de COPE en Washington

Investigación del FBI y dudas abiertas

Aun así, quedan preguntas por resolver. Cómo logra introducir el arma en un evento de alta seguridad o si existieron fallos en los protocolos son algunas de las cuestiones que se investigan.

El hecho de que el agresor sobreviviera permitirá a los investigadores esclarecer mejor sus motivaciones y posibles conexiones. El escenario del ataque añade un elemento simbólico inquietante. El hotel Hilton de Washington ya fue testigo en 1981 de otro intento de asesinato, el del entonces presidente Ronald Reagan.

Este nuevo episodio convierte el suceso en el tercer intento contra Trump en los últimos años, tras incidentes anteriores durante la campaña de 2024 y en su campo de golf en Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo

Aunque Trump resta importancia al componente político, el incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad y la violencia en torno a figuras públicas. La rapidez del Servicio Secreto evita una tragedia mayor, pero el susto es mayúsculo. “Fue un momento de gran angustia, de confusión y de caos”, resume la crónica.

La investigación sigue en marcha, mientras Estados Unidos asimila otro episodio que recuerda la vulnerabilidad incluso en los entornos más protegidos.