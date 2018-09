La CUP avisa de que el referéndum pactado es "una utopía reaccionaria"

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha avisado hoy de que el referéndum pactado es "una utopía reaccionaria", que "no existe", y ha acusado a aquellos que defienden la negociación con el Estado para poder votar sobre la autodeterminación de "confundir y cansar" a los ciudadanos.

"La idea del referéndum pactado es un engaño. No es posible, ni con el PP ni con el PSOE porque quien manda realmente no son ellos sino el régimen del 78. No hay ninguna posibilidad de tener un referéndum de autodeterminación", ha subrayado en declaraciones a los medios durante la Diada de Cataluña.

Aragonés y la también diputada 'cupaire' Natàlia Sànchez han participado en la manifestación convocada por la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, para recordar a Gustau Muñoz, un comunista que fue asesinado durante el 11 de septiembre de 1978.

El diputado ha defendido que el independentismo ya tiene "la legitimación de dos elecciones" para implementar la república, algo que ha sostenido que se debe hacer desde la calle.

"Lo que nos corresponde no es esperar una construcción mágica de la república a través de un decreto del Parlament, sino aquello que nos permita defender la república cuando tengamos un nuevo momento. Y vamos a poder hacerlo si tenemos una institucionalidad alternativa que se complemente con la oficial", ha recalcado.

Aragonés ha recordado que hace un año, en el mismo acto, la CUP alertó de que el referéndum del 1 de octubre "solo se haría efectivo si había desobediencia, autoorganización y un objetivo político claro".

"Ahora que buena parte del movimiento independentista tiene la sensación de sentirse confundido, desde la izquierda anticapitalista decimos: el camino es el mismo, desobediencia civil colectiva y construcción de contrapoder", ha añadido.