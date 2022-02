Cuba registra 1.340 nuevos casos de covid-19 y ocho muertes

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) comunicó este jueves 1.340 nuevos contagios de covid-19 de las 24 horas previas, así como ocho muertes asociadas a esta enfermedad.



Es el sexto día consecutivo en que la cifra de nuevas infecciones no supera los 2.000 casos diarios en todo el país, algo que no sucedía desde el 7 de enero.



Las cifras de enfermos graves y críticos, así como las muertes, han comenzado a elevarse a lo largo de este mes, aunque siguen en cotas bajas.



Actualmente hay 7.264 casos activos, cuando se superaron los 15.000 hace unos días. De ellos, 36 están considerados graves y 18 clasificados como críticos.



El país acumula así 8.439 muertes y 1.056.530 infecciones por el SARS-CoV-2 desde el primer caso reportado en la isla, en marzo de 2020.



La provincia central de Ciego de Ávila registró el mayor número de nuevos contagios, con 186 casos, seguida de la oriental de Holguín (171) y la occidental de Matanzas (131).



Los expertos que aconsejan al Minsap consideran que el último rebrote -vinculado a la variante ómicron- ya tocó techo en Cuba.



Esta ola ha sido mucho menor que la previa, la que afectó a Cuba entre entre julio y agosto del pasado año, cuando durante varias semanas se sobrepasaron los 9.000 casos diarios y se rozó el centenar de muertes al día.



Las autoridades sanitarias afirman que el 88 % de los 11,2 millones de habitantes del país -entre ellos 1,8 menores de entre 2 y 18 años- ha recibido la pauta completa de inmunización. Además, unos 5,1 millones de personas han recibido ya la dosis de refuerzo.



El país desarrolló tres vacunas contra la covid-19 -Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus- que ha inoculado a la población en campañas masivas de vacunación.



Cuba no integra el mecanismo Covax creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de bajos ingresos accedan a las vacunas. Tampoco las compró en el mercado internacional.