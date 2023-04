Cuatro niños han sido asesinados a puñaladas a manos de un joven de 25 años en una guardería de Brasil

Al menos cuatro niños han muerto este miércoles víctimas de un ataque con hacha, después de que el sospechoso, que ya ha sido detenido, irrumpiera en una guardería situada en el municipio de Blumenau, en el sur de Brasil, según ha informado la Policía Militar de Santa Catarina.

El supuesto autor es un joven de 25 años que tras el ataque acudió a unas instalaciones de la Policía Militar donde se entregó. Posteriormente, será transferido a la Policía Civil, que se encargará del caso, según han informado las autoridades en un comunicado del que se hacen eco los medios brasileños.

El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello, ha expresado su "enorme tristeza" por este "lamentable" suceso en el que "un asesino" atacó a varios niños y a sus profesores. "Expreso mi total solidaridad, que Dios conforte el corazón de todas las familias en este momento de profundo dolor", ha escrito en Twitter.

É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos.