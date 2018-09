Convergents rechaza incorporarse a la Crida Nacional que impulsa Puigdemont

Convergents, el partido impulsado por el exconseller Germà Gordó, ha rechazado incorporarse a la Crida Nacional per la República que impulsa Carles Puigdemont.

En un comunicado, el partido presidido por Gordò se define como "soberanista centrado" y anuncia que se presentará a las próximas elecciones municipales y a las europeas.

Convergents dice que no se incorporará como partido a la Crida Nacional per la República pero deja abierta la puerta para que sus militantes lo puedan hacer "a título particular, con la limitación que establecen los estatutos del partido".

El partido de Gordò defiende que "solo el soberanismo representa muy mayoritariamente el sentimiento político de las catalanas y los catalanes, por tanto es en este eje en el que se tiene que encontrar una salida a la situación política en Cataluña".

Convergents cree que "no será posible encontrar una solución política para Catalunya con políticos en prisión y en el exilio" y apuesta por "un diálogo sincero entre Catalunya y el Estado español para llegar a un acuerdo que tendrá que ser ratificado por el pueblo catalán, porque solo a éste le corresponde decidir libremente su futuro".