Un consulado de Estados Unidos en Irak sufre un ataque aéreo con una docena de proyectiles

En la madrugada de este domingo, varios cohetes impactaron en el área del Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Erbil, en Irak. Todavía se desconoce la motivación de este ataque. El Pentágono ha informado que las primeras informaciones apuntan a que no se han producido víctimas mortales. Misma información ha sido dada por el Ministerio de Salud de Kurdistán.

En cuanto a las características del ataque, las informaciones son muy confusas, aunque ya se han viralizado varios vídeos a través de las redes sociales. Medios locales informan de que la cuantía de proyectiles lanzados podría rondar la docena.

RUMINT that Fateh-110 ballistic missiles were utilized to hit U.S. targets in Erbil, Iraq. Footage is circulating of missiles reportedly over Iran. pic.twitter.com/PIHX1qukJH