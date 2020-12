Congreso pide al Gobierno defender elecciones transparentes en Latinoamérica

El Congreso ha sacado adelante este lunes una iniciativa de Unidas Podemos que reclama al Gobierno que sea "activo en la defensa" de comicios "democráticos justos, libres y transparentes" en Latinoamérica frente a "tiempos convulsos" y a colaborar con las autoridades de cada país para garantizar las condiciones sanitarias frente a la pandemia.

La proposición no de ley ha salido adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos (29 a favor y 6 en contra) y, sin hacer mención a las elecciones legislativas en Venezuela no reconocidas por la UE al no cumplir los mínimos estándares democráticos, pide al Gobierno "contribuir, en el seno de la Unión Europea, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la observación internacional independiente".

El portavoz de UP en la comisión, Enrique Santiago, ha defendido la propuesta en la que se insta a "construir un acuerdo" y "un marco claro" para que los procesos electorales previstos entre 2020 y 2024 en el continente "puedan ser protegidos y reforzados" y "no se conviertan en objeto de confrontación política" e "interés partidario".

En este sentido, Santiago ha destacado que los actores internacionales deben respetar las convocatorias previstas en las constituciones para evitar que las fechas electorales sean alteradas por intereses de la oposición y ha apuntado al papel primordial de la "observación internacional independiente", así como al de las misiones electorales que debe garantizar, en su caso, España.

Gemma Araujo, portavoz del PSOE en la comisión, ha expresado su apoyo a la iniciativa parlamentaria, pero ha matizado que se debe hacer un llamamiento a "fortalecer las garantías democráticas" en los futuros comicios en Latinoamérica "denunciando a países como Venezuela que secuestran la democracia" y "prolongan el conflicto en el tiempo".

Por el PP, el diputado Carlos Rojas ha mostrado su conformidad con el texto aunque ha criticado la falta de "coherencia, unidad de discurso y credibilidad" del gobierno en coalición de PSOE y UP respecto a los pasados comicios electorales en Venezuela y ha instado a la formación que lidera Pablo Iglesias a condenar el comunismo.

Vox ha introducido dos enmiendas, rechazadas por UP, con el fin de que "se haga una referencia literal a Cuba y Venezuela" y su portavoz, Emilio del Valle, ha lamentado que UP no haga mención a los países en los que no se garantiza "procesos libres, democráticos e independientes" por afinidad con esos regímenes.

ERC ha incidido en que se debe evitar la "injerencia del imperialismo", en alusión a Estados Unidos, en los países de Latinoamérica "teniendo en cuenta" actual el contexto de crisis sanitaria y garantizar el derecho a sufragio.EFE