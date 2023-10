La comunidad israelí en Cataluña pide empatía en un acto por la liberación de los rehenes

La comunidad israelí de Cataluña ha denunciado este domingo lo que considera "una falta de empatía escalofriante" del "mundo libre" con las víctimas de Israel y ha reclamado la liberación de los doscientos rehenes que los terroristas de Hamás retienen en la Franja de Gaza.

Unas quinientas personas, según cifras del Ayuntamiento de Barcelona, se han reunido en los Jardinets de Gràcia, donde el presidente de la Asociación Catalana de Amigos de Israel (ACAI), Toni Florido, ha dado lectura a un manifiesto en un acto convocado por ACAI, con el apoyo de diversas entidades judías de Cataluña, bajo el lema "Acto por la vida".

En el manifiesto se hace un llamamiento "a las autoridades de Cataluña a solidarizarse con la comunidad judía catalana y con todas las personas que buscan el derecho a la vida, la paz y la justicia", así como con "los palestinos, que son las primeras víctimas de Hamás".

El objetivo del acto, ha explicado, era el de hablar de "víctimas, niños, mujeres, de la violencia" y "hacer un llamamiento a toda la sociedad catalana y a la paz".

Recuerda el manifiesto que hace tres semanas tuvo lugar "el brutal asalto terrorista" de Hamás en el sur de Israel, "un ataque terrorista masivo, cruel, retransmitido en tiempo real a través de las redes sociales", "un ataque planificado para secuestrar y matar a civiles haciendo el mayor daño posible".

Los terroristas, denuncia la comunidad israelí, "violaron, torturaron, quemaron, amputaron decapitaron y asesinaron cruelmente 1.400 personas: bebés, niños, jóvenes, mujeres, mujeres embarazadas, hombres desarmados o ancianos, en su casa; jóvenes que disfrutaban de un festival de música por la paz y a todo aquel que encontraron en su camino".

Recuerdan que "más de doscientas personas inocentes, israelís y de más de veinte nacionalidades" siguen secuestrados en la Franja de Gaza, "una tragedia humana que no se puede ignorar", se afirma en el manifiesto.

A su juicio, "la respuesta del mundo libre no ha estado a la altura del ataque. Esta falta de empatía alarmante resulta escalofriante e indigna de un ser humano".

Exigen la liberación "inmediata" de los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás y aseguran que "la crueldad y bestialidad con que se planificó y ejecutó sitúan a sus autores y a los que los aplauden, en lo más profundo de la inhumanidad".

Señalan que el grupo terrorista rechaza, no sólo la existencia de Israel, sino que tampoco quiere "democracia, libertad, derechos para las mujeres, gays y lesbianas, cristianos y a los que no creen en Dios", por todo lo cual afirman que "no puede haber paz mientras Hamás tenga poder" para "masacrar a todos los que no piensen como ellos".