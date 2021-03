Columbia celebrará ceremonias de graduación basadas en la raza, etnia o ingresos de los estudiantes

La Universidad de Columbia, en Estados Unidos, prevé realizar hasta seis ceremonias de graduación distintas y adicionales para los estudiantes, de acuerdo con su raza, su etnia, sus ingresos o incluso de otros aspectos de cómo se identifican.

Lo han anunciado a través de la página web de la Universidad, donde detallan que las ceremonias de graduación irán enfocadas para estudiantes nativos, asiáticos, latinos y negros, que se celebrarán a finales de abril. Además, habrá una graduación para "la comunidad de bajos ingresos" y para la comunidad LGTBI. Según la Universidad, en estos se eventos se invita "a los miembros de la comunidad a reflexionar sobre el crecimiento personal y las experiencias de la comunidad".

Debido a las restricciones de coronavirus, las ceremonias serán online, con el único objetivo de respetar las medidas de seguridad. Si bien es cierto que se trata de un anuncio que ha generado polémica en Estados Unidos, la Universidad de Columbia se ha limitado a advertir que son graduaciones "voluntarias" y están abiertas "a todos los estudiantes".

Reports today and previous tweets misrepresent our multicultural graduation celebrations, which exist in addition to, not instead of, University-wide commencement and individual school Class Days. 1/

"Estos eventos son espacios importantes, íntimos y acogedores para que los estudiantes identificados con estos grupos se reúnan y celebren sus logros si así lo desean", ha escrito la Universidad en un nuevo mensaje. "Se organizan en conjunto con estudiantes y grupos de estudiantes" .

These events are important, intimate and welcoming spaces for students aligned with these groups to come together to celebrate their achievements if they wish. They are organized in tandem with students and student groups. 2/