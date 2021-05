La ciudad de Washington levantará todas sus restricciones el próximo 11 de junio

La ciudad de Washington levantará el próximo 11 de junio todas sus restricciones ante la pandemia de COVID-19, informó este lunes el Gobierno del Distrito de Columbia.



En la actualización de sus datos sobre coronavirus, el distrito explica que la mayoría de las restricciones en locales comerciales relativas a capacidad o tiempo de apertura se levantarán el 21 de mayo, a excepción de los bares, los locales de ocio nocturno, y los espacios deportivos y de conciertos.



Para esos establecimientos, la restricciones acabarán el 11 de junio.



La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, anuncia en este boletín la reapertura de la capital estadounidense cuando los datos de contagios han descendido notablemente aunque todavía continúa la vacunación, que no alcanza a la mitad de la población.



Según los datos que recopila el diario Washington Post, el porcentaje de ciudadanos completamente vacunados en la capital estaría en el 34,2 por ciento.



El Gobierno local mantiene abiertos doce puntos de vacunación para los que no se requiere cita previa, y ha promovido numerosas campañas para convencer de la importancia de inmunizarse.



En la actualización de sus datos sobre la pandemia, el Gobierno local insiste en pedir que se mantengan las medidas de prevención, como la de llevar mascarilla y mantener la higiene de manos, que pide también a los vacunados, aunque no habla en su caso de la necesidad de distanciamiento social de seis pies (1,8 metros).



Además, hace suya la recomendación de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés) de EE.UU de que los vacunados puedan ir sin mascarilla cuando paseen por la calle o cuando se reúnan en el exterior con otras personas también inmunizadas.



La ciudad de Washington se une a otras urbes delpaís en el levantamiento de restricciones. Nueva York anunció el levantamiento de buena parte de las suyas para el 19 de mayo.