"Estoy celebrando la libertad de mi país": venezolanos en Madrid reaccionan con esperanza ante el inicio de una nueva etapa política

La Puerta del Sol de Madrid se ha convertido en el epicentro de una celebración histórica para la diáspora venezolana según ha informado Europa Press. Cientos de personas se han congregado con una mezcla de incredulidad, alegría y esperanza tras conocer la noticia de la detención de Nicolás Maduro. Para muchos, este acontecimiento supone "un paso muy grande" hacia la libertad de su país, un anhelo esperado durante años de exilio. "Estoy celebrando la libertad de mi país", afirma una joven, resumiendo un sentimiento colectivo de que, aunque "falta mucho", este es un momento decisivo.

Una operación "necesaria"

Toda mi familia en Venezuela está brincando, está feliz"

La intervención de Estados Unidos, que se desarrolló de madrugada, ha sido recibida con un amplio respaldo entre los presentes. A pesar de la controversia que pueda generar, la percepción general es que era una acción ineludible. "Es algo que tiene que pasar", comenta un venezolano, quien reconoce que aunque pueda haber bajas, es un cambio "superimportante". La operación es descrita como "algo muy preparado por los Estados Unidos", que "no actúan de forma improvisada" y que se centró en "lugares estratégicos y puntos en específico", evitando afectar directamente a la población civil.

Cientos de venezolanos se han reunido este sábado durante varias horas en la Puerta del Sol

Esta visión es compartida por otros, que destacan la precisión del ataque: "fueron puntos específicos para el gobierno". La sensación predominante es que se trataba de una situación límite donde "balas contra piedra no hacían nada". Por ello, afirman que "necesitábamos una intervención" y que "el 90 por 100 de los venezolanos queríamos esto, lo deseábamos".

Euforia y preocupación por las familias

Las primeras horas de la mañana estuvieron marcadas por la incertidumbre y la preocupación. Muchos temieron por la seguridad de sus familiares en Venezuela al no poder contactar con ellos. "Al principio, no tenía comunicación, y yo pensé que, bueno, les quitaron de seguro la luz, el Internet o lo que sea", relata un joven de San Cristóbal. Sin embargo, el miedo dio paso al alivio y a la euforia compartida cuando lograron confirmar que sus seres queridos estaban bien y celebraban la noticia con el mismo entusiasmo.

Las reacciones desde Venezuela han sido de pura alegría. "Me levantaron a las 6 de la mañana, mi familia superfeliz", explica una asistente a la concentración. Otro venezolano cuenta, emocionado, cómo le despertaron sus amigos desde allí con la que califica como "la mejor noticia del mundo". La frase que se repite es contundente: "Toda mi familia en Venezuela está brincando, está feliz", señalando el clamor popular que existía por un cambio.

Lo que queremos es volver a nuestro país, volverlo a levantar"

El futuro: entre la esperanza y la cautela internacional

Con la mirada puesta en el futuro, la esperanza se centra en que la oposición pueda finalmente asumir el poder. "Yo creo que sí, que finalmente, María Corina y Edmundo González, pues, puedan volver a Venezuela y gobernar tranquilamente", expresa uno de los manifestantes. El deseo generalizado es poder regresar a casa. "Lo que queremos es volver a nuestro país, volverlo a levantar, que sea grande como algún día fue", anhela un joven que llegó a España solo con 18 años.