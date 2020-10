La Casa Blanca anuncia que Sudán e Israel llegan a un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Sudán e Israel han alcanzado un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas, según ha anunciado este viernes la Casa Blanca, poco más de un mes después de que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin hicieran lo propio y al hilo del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la próxima retirada de Jartum de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Trump ha celebrado este nuevo acuerdo de paz a través de su cuenta de Twitter y lo califica "de gran victoria para la paz en Estados Unidos y en todo el mundo".

A continuación explica que "Sudán ha llegado a un acuerdo de paz y normalización con Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin", lo cual quiere decir que "son tres países árabes los que lo han hecho en solo una semana". Trump finaliza diciendo que "vendrán más".

HUGE win today for the United States and for peace in the world. Sudan has agreed to a peace and normalization agreement with Israel! With the United Arab Emirates and Bahrain, that’s THREE Arab countries to have done so in only a matter of weeks. More will follow! pic.twitter.com/UHB8H6oaZc