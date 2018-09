Carmena buscará la reelección con una nueva plataforma abierta a socialistas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmado hoy que se presentará a la reelección con una plataforma distinta a Ahora Madrid abierta a todos, también a personas vinculadas al PSOE, un espacio con el que le gustaría concluir el proyecto iniciado en 2015.

Acompañada por buena parte de sus ediles, Manuela Carmena ha comparecido hoy en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para anunciar formalmente que opta a la reelección con una plataforma que surgirá del conjunto de la ciudadanía y estará conformado por individuos, no por partidos.

"He estado con muchas dudas, siempre había dicho que un periodo electoral era suficiente y he cambiado de opinión porque tengo unos buenísimos concejales con una gran capacidad de seducción", ha dicho la alcaldesa en una comparecencia en la que ha pedido disculpas a los periodistas por no darles la noticia "nuevecita", en referencia a la publicación ayer de su decisión en varios periódicos.

La alcaldesa, que pretendía hacer pública su decisión la próxima semana en el debate del estado de la ciudad, ha comunicado su intención "por pura deferencia" a Pablo Iglesias, y también mandó un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carmena ha asegurado que no quiere ser el "elemento predominante" sino "promotor" y ha llamado a participar a los colectivos progresistas.

Sin adelantar qué forma jurídica adoptará el espacio, Carmena ha apuntado que ella no ha dicho que vaya a hacer "las listas" ni que cuestione las primarias pactadas por Podemos e Izquierda Unida, sino que se limita a poner sobre la mesa su propuesta.

"Mi propuesta es que yo estoy dispuesta a ser candidata con una plataforma que se ha de crear", ha explicado Manuela Carmena, que ha dicho que Ahora Madrid fue "un gran invento" y con él se dio un "gran paso adelante" aunque el espacio futuro tendrá características "absolutamente nuevas, como necesita Madrid".

Tampoco ha revelado quién la acompañará en su lista electoral ni su número dos, y ha advertido de que aún no estamos en periodo electoral y que ella seguirá actuando como alcaldesa, sin referirse a su candidatura hasta que se convoquen los comicios.

Preguntada sobre si sus concejales actuales la acompañarán, ha dicho que quiere contar con "los mejores". "Y ahí me quedo", ha apostillado.

"Aquí hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carnet de lo que tengan", ha afirmado Carmena, que ha añadido que por supuesto que caben "personas vinculadas al PSOE".

Carmena ha quitado importancia a las críticas procedentes de parte de su grupo municipal, en concreto de los concejales de Ganemos Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, que no han estado hoy arropándola en su rueda de prensa, como tampoco han estado Guillermo Zapata, Celia Mayer o Javier Barbero.

Al igual que aseguró en la campaña de 2015, Carmena ha dicho que se quedará los cuatro años porque, ha bromeado, ser alcaldesa la ha "rejuvenecido".

Carmena se presentará a las elecciones con 75 años y, de ser reelegida, acabaría su segundo mandato con 79.

Los ediles del Gobierno de Manuela Carmena pertenecientes a Podemos, así como Mauricio Valiente y Carlos Sánchez Mato, de IU, han arropado hoy a la alcaldesa.

Entre los presentes figuraban asimismo el jefe de gabinete de Carmena, Felipe Llamas y Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía de Madrid y uno de los nombres con los que, según varios medios, Carmena querría configurar su lista.