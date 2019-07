La cámara de representantes reprueba los graves insultos de Trump hacia las congresistas demócratas

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes una resolución denunciando los comentarios del presidente del país, Donald Trump, contra cuatro congresistas demócratas.

La resolución ha sido aprobada por 240 votos a favor y a 187 en contra, según ha informado la cadena estadounidense CNN. Los republicanos Will Hurd, Brian Fitzpatrick, Fred Upton y Susan Brooks se han unido a los demócratas para votar a favor.

Trump cargó el lunes contra las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Ilhan Omar y Rashida Tlaib a las que calificó como "comunistas". También exigió que se disculparan con Israel y con él mismo por el discurso político que han defendido desde su llegada a la Cámara de Representantes.

El martes Trump se ha justificado y ha vuelto a emplazar a las cuatro congresistas a abandonar el país. En una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter, Trump ha acusado a las congresistas demócratas de haber estado "escupiendo" algunas de las expresiones "más viles, odiosas y asquerosas que haya dicho nunca un político en la Cámara de Representantes o el Senado".

The Democrat Congresswomen have been spewing some of the most vile, hateful, and disgusting things ever said by a politician in the House or Senate, & yet they get a free pass and a big embrace from the Democrat Party. Horrible anti-Israel, anti-USA, pro-terrorist & public.....

.....shouting of the F...word, among many other terrible things, and the petrified Dems run for the hills. Why isn’t the House voting to rebuke the filthy and hate laced things they have said? Because they are the Radical Left, and the Democrats are afraid to take them on. Sad!