Bruselas dice que los indultos son "un asunto interno" de España

La Comisión Europea (CE) dijo este martes que los indultos en España a los condenados del "procés" son un "asunto interno", que debe ser tratado según el orden constitucional español.



"La posición (de la Comisión Europea) es conocida. Se trata de un asunto interno en España que debe ser tratado según su orden constitucional, incluido el perdón", reiteró el portavoz comunitario de Justicia Christian Wigand, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.



Bruselas ha subrayado de manera reiterada en el pasado que considera que el conflicto catalán es una cuestión interna que debe resolverse con respeto a la Constitución española y ha dejado claro su respaldo al orden constitucional y jurídico en España.



Por otra parte, Wigand fue preguntado hoy por la situación del exconseller Andreu Mas-Colell, que está acusado junto a otros ex altos cargos de la Generalitat de haber cometido irregularidades en la acción exterior de Cataluña entre los años 2011 y 2017.



Mas-Colell ha sido catedrático de Economía en la Universidad de Harvard, editor de la revista 'Econometrica' y Secretario General del Consejo Europeo de Investigación. "No nos corresponde a nosotros comentarlo. He leído sobre el tema hace un tiempo pero déjeme comprobar si hay algo que pueda añadir", dijo el portavoz.