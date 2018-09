Borrell señala que Trump le sugirió construir un muro en el Sáhara contra la inmigración

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este martes que los problemas de Europa con la inmigración no se van a resolver ni cerrando los puertos ni, como sugirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, construyendo un muro "alrededor del Sáhara".

Borrell ha hecho estas consideraciones en el transcurso de su intervención sobre el futuro de Europa en el madrileño Club Siglo XXI en la que ha argumentado que la Unión Europea debe afrontar de manera conjunta los grandes retos a los que se enfrenta si no quiere "diluirse". Entre estos grandes retos, el ministro ha destacado el del "espectacular" crecimiento en Europa de la población africana en los próximos años, tras la llegada de cientos de miles de inmigrantes.

"Y eso no lo vamos a resolver a lo Salvini, 'cierro los puertos', como tampoco es solución construir un muro alrededor del Sáhara, como me propuso Trump"

"¿Usted sabe cómo es de grande el Sáhara? No puede ser más grande que la frontera con México", ha detallado Borrell que replicó Trump, en referencia a la promesa electoral de éste de construir un muro en los más de 3.000 kilómetros de frontera con su vecino del sur para evitar la llegada de inmigrantes latinoamericanos. Para el ministro, el problema de la inmigración en Europa "no se va a resolver en un futuro próximo, porque es identitario, cultural, de la capacidad de absorber al diferente", y esa es una tarea para la que "las sociedades europeas no están estructuradas".