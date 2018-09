Borrell lamenta recurrir las "embajadas" catalanas: No ha quedado más remedio

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado hoy que lamenta haber tenido que recurrir ante los tribunales la apertura de delegaciones de la Generalitat en el exterior, pero que "no ha quedado más remedio".

En declaraciones a RNE recogidas por Efe, Borrell ha respondido así al ser preguntado por la decisión del Gobierno de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la decisión de la Generalitat de abrir delegaciones en Reino Unido, Irlanda, Alemania, EEUU, Italia, Suiza y Francia.

"Lo lamentamos, pero si alguien no cumple la ley hay que llevarlo a los tribunales", ha asegurado Borrell, quien ha explicado que la Ley de Acción del Servicio Exterior del Estado obliga a las comunidades autónomas a informar previamente al Gobierno de su intención de crear delegaciones en el exterior.

"No teníamos muchas esperanzas de que lo hicieran pero, una vez constatado que no lo han hecho, no teníamos más remedio que activar los mecanismos que la ley nos permite", ha asegurado el ministro, que ha añadido que, "a partir de ahora, son los jueces" los que deberán determinar la legalidad de las "embajadas" catalanas.

En cuanto a la protesta al Gobierno belga por la carta que el presidente del Parlamento de Flandes, Jan Peumans, envió a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en la que cuestiona la calidad de la democracia española, Borrell ha asegurado que han hecho lo que tenían que hacer: presentar una protesta formal por unas "declaraciones completamente improcedentes".

Para el ministro, las críticas de Peumans a la democracia española "aparte de injustas e injustificadas, son completamente improcedentes".

Borrell ha explicado que, si bien "nuestra democracia no es perfecta", en los principales ránking internacionales que valoran la calidad democrática de los países, "en todas, la democracia en España está clasificada por encima de la belga".

Preguntado por el hecho de que en ciertos foros internacionales haya tenido mucho eco la versión de los independentistas, el ministro ha apuntado que se debe a que "ellos dedican más tiempo, fuerzas y recursos que nosotros a mantener (su relato) vivo".

"Ya me gustaría a mi tener los medios de la Generalitat para predicar por el mundo", ha exclamado.

Además, ha explicado que el debate internacional lo ganaron en un primer momento los independentistas "por incomparecencia del contrario", y porque el Gobierno anterior "no hizo suficientes esfuerzos" para contrarrestarlo, pero ahora "el viento está girando" y el mundo se está dando cuenta de que "Cataluña no es Kosovo".

Finalmente, Borrell ha rehusado opinar sobre la candidatura del exprimer ministro francés Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona ya que se trata de "un tema de política interna" del que no está "especialmente enterado".