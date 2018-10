Borrell culpa a los grupos de que los fondos para cooperación no sean mayores

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (Previsión)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha mostrado "la lógica preocupación" por el presupuesto de cooperación planteado para 2019 y ha culpado a los grupos de que no sea mayor por no haber apoyado elevar el techo de gasto, y a Podemos por no haberlo priorizado en su negociación.