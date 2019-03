Borrell alerta sobre el encaje de la prórroga del "brexit" con las elecciones

BREXIT REINO UNIDO

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha alertado hoy sobre la necesidad de que una posible concesión al Reino Unido de la prórroga para el "brexit" solicitada por la primera ministra Theresa May sea compatible con la nueva composición del Parlamento Europeo tras los comicios del 26 de mayo.,Y ello porque May ha requerido a la Unión Europea retrasar la fecha de salida hasta el 30 de junio, por lo que podía ocurrir que los ciudadanos británicos no participen en l