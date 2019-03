Borrell advierte que "no podemos quedarnos colgados de un 'brexit' sin fin"

ESPAÑA BREXIT

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido hoy de que los europeos "no podemos quedarnos colgados de un 'brexit' sin fin", si el Reino Unido decide este jueves por la tarde pedir una prórroga en la fecha de salida de la Unión Europea.,"Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en un 'brexit' for ever, que consuma las energías políticas, administrativas y mediáticas de la UE, porque tenemos otros muchos más temas de los que tratar, algunos muy importantes