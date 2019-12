Boris Johnson lograría la mayoría absoluta según los sondeos y acerca al Reino Unido a un Brexit inminente

Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johson, han logrado la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas hoy en el Reino Unido al obtener 368 escaños, según un sondeo a pie de urna de las cadenas BBC, ITV y Sky.

EXIT POLL: The exit poll projects a Conservative win, with a majority of 86 seats #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22



Read the full #ExitPoll breakdown here: https://t.co/hGJ1zZXYIx pic.twitter.com/uTIX6vcSBa