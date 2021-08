Blinken sobre la evacuación de EEUU de Afganistán: "Esto no es Saigón"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha señalado este domingo que Washington mantendrá presencia diplomática en Kabul hasta que los talibán se hagan con el control de la capital y ha recalcado que el estado actual de la retirada estadounidense no es como la caótica salida de Vietnam en 1975.

"Estamos reubicando a hombres y mujeres de nuestra Embajada a una localización en el aeropuerto", ha contado el secretario de Estado para la cadena ABC. "A medida que continuamos reduciendo nuestra presencia diplomática, lo hacemos de manera segura y ordenada y al mismo tiempo mantenemos una presencia diplomática central en Kabul", ha asegurado.

Blinken ha enfatizado que la evacuación es ahora la "misión número uno" de la Casa Blanca y que la situación que se vive en este momento entre la delegación estadounidense no es como aquella caótica situación vivida en la Embajada de Hanói, la capital de Vietnam, en 1975. "Esto no es Saigón", ha aseverado.

Blinken ha seguido explicando que ambas situaciones no son comparables, pues en el caso de Afganistán, Estados Unidos sí ha logrado los objetivos que se marcó cuando invadió el país hace veinte años, acabar con la amenaza que suponía el líder de Al Qaeda, Usama bin Laden y reducir el área de influencia de la organización terrorista.

No obstante, ha reconocido que no contaban con el avance de los talibán, tal y como se ha venido produciendo en la última semana. "Hemos visto que estas fuerzas no han podido defender el país y eso ha sucedido más rápido de lo que anticipamos".