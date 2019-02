Barnier "muy preocupado por el impasse político" en R.Unido sobre el brexit

El negociador jefe de la Unión Europea para el brexit, Michel Barnier, ha asegurado hoy estar "muy preocupado por el impasse político" para la ratificación del tratado por parte de los británicos y ha subrayado que "se negoció con el Reino Unido, no contra el Reino Unido".

Barnier ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados ante la comisión mixta para la Unión Europea para explicar que, pese al bloqueo de la negociación, los plazos para la salida del Reino Unido siguen corriendo y que la UE avanza en sus planes de contingencia por si finalmente no se logra un acuerdo con los británicos antes del próximo 29 de marzo y se impone el "brexit duro".

Así, el negociador ha detallado que la UE está a la espera de que comience la segunda fase de la negociación de "un divorcio ordenado" una vez el Reino Unido ratifique el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Theresa May con la UE y la declaración política, que es la "verdadera hoja de ruta" sobre el futuro de la negociación.

Entre los asuntos en el aire, Barnier ha destacado el de la frontera irlandesa, que "no es el único tema, pero sí el más sensible" y un asunto en el que Europa tiene claro que "tiene el deber de controlar las fronteras exteriores".

"Es un deber y no podemos transigir", ha subrayado tras señalar que cualquier producto que entre por Irlanda del Norte "entra en España, Francia o Polonia".

El negociador ha reconocido que, por el momento, "no tenemos una solución técnica" a este problema, por lo que la UE ha propuesto el "back stop" que, según ha apuntado "no es más que un seguro, como el que cualquiera tiene en su hogar; un seguro que no nos gustaría usar, pero es necesario tener".

Barnier ha asegurado estar "muy decepcionado y sorprendido" con el Reino Unido ya que, fueron los propios británicos los que propusieron la idea original "y ahora la bloquean".

"Se negoció con el Reino Unido, no contra el Reino Unido; no hay otro acuerdo posible y no vamos a cambiar el 'back stop' ni aceptar que se limite en el tiempo", ha resaltado Barnier, quien ha apuntado que una salida unilateral de Gran Bretaña del 'back-stop' supondría la creación automática de una "frontera dura".

Por el momento, la UE no tiene una respuesta concreta del Reino Unido y "necesitamos claridad", ha dicho Barnier, quien se ha mostrado dispuesto a "clarificar condiciones o ser más ambiciosos en la declaración política" pero ha recordado que el tiempo se acaba y el 29 de marzo -fecha fijada por los británicos para su salida de la UE- está a tan solo cinco semanas.

El negociador ha detallado que recientemente le ha preguntado a Theresa May si pedirá un aplazamiento y la premier británica le ha respondido que no está ni considerando esa opción.

En cualquier caso, si los británicos lo pidieran "preguntaremos para qué lo quiere y deberemos acordarlo por unanimidad de los 27", ha dicho.

En cuanto a los planes de contingencia ante la posibilidad de un "brexit duro", Barnier ha explicado que, desde hace unos meses, existe un equipo especial de la Secretaría General de la Comisión Europea que trabaja en los planes de contingencia comunitarios.

"La UE estará lista para una situación que no deseamos", ha asegurado, antes de recordar que es responsabilidad de cada país y cada empresa estar preparados: "cada uno debe cumplir con su responsabilidad; estaremos listos aunque indudablemente habrá turbulencias".

Después del 30 de marzo "todo es posible", ha reconocido el negociador de la UE, quien ha llegado a señalar que los británicos pueden decidir que quieren estar en el mercado único europeo y en la unión aduanera, "pueden seguir permaneciendo si lo desean y respetan las normas", ha dicho.

Esta posibilidad permitiría al Reino Unido negociar una relación con la UE similar a la que actualmente tiene Noruega, o podría establecerse una relación con menos vínculos, como la que la UE tiene con Canadá o Corea, ha explicado con un gráfico en el que se representan los distintos niveles de acuerdo con una escalera que se aleja de la UE.