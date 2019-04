Barnier asegura que la UE está preparada para un Brexit sin acuerdo

El negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, ha participado en el desayuno informativo del Centro de Política Europeo (EPC, en inglés), un instituto de investigación política establecido en Bruselas. Barnier ha participado para comentar la situación actual del Brexit, que se acerca a la fecha límite establecida sin un acuerdo respaldado por las dos partes después de que ayer la Cámara de los Comunes volviese a rechazar el acuerdo de salida a 10 días de la fecha límite.

Barnier ha comentado que solo existen dos opciones de Brexit, con acuerdo o sin acuerdo. El negociador europeo ha asegurado que "éste es el único acuerdo para abandonar la Unión Europea de manera ordenada". Si finalmente los diputados ingleses no aprobaran el acuerdo de salida negociado entre May y la UE, Barnier ha asegurado que solo son posibles dos opciones un "Brexit sin acuerdo o una extensión del plazo de salida".

Barnier ha asegurado que cualquiera de estas dos opciones deben ser solicitadas por el Gobierno británico. En el caso de una prolongación de la fecha límite de salida, ha comentado que debe estar muy justificada, ya que "conlleva riesgos políticos y económicos significativos para la UE". El negociador ha expuesto que solo "un nuevo referéndum, unas elecciones anticipadas o un nuevo proceso político que cuente con un consenso más amplio" pueden hacer que la UE acepte esta opción. El negociador francés también ha querido asegurar que durante una próloga no se renegociarán las condiciones de salida, "nunca".

Y en el caso de que el Parlamento británico no consiguiese alcanzar un acuerdo antes del 12 de abril, Barnier ha comentado que "los 27 están cada día más preparados". Aún así ha querido dejar claro que esto "no significa que no vaya a haber problemas" y que "no será suave", pero ha asegurado que "todos los problemas previstos por la UE pueden ser manejados".

El representante de la UE ha querido hacer también autocrítica y, refiriéndose al resultado del reféndum de 2016 en el que el pueblo británico aprobó el Brexit, ha asegurado que "Europa a veces lo ha hecho mal", pero que "Europa no se puede obsesionar con el pasado mientras que el resto de países miran al futuro", advirtiendo el hecho de que "el resto del mundo está superando a Europa". Sobre el referéndum de 2016 también ha querido comentar que "hubo desinformación y una falta de debate sobre las consecuencias del Brexit".