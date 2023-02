Barcelona rechaza suspender relaciones con Israel pero mantiene decreto Colau

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado, con el único apoyo de BComú, la iniciativa ciudadana con 4.000 firmas que pedía suspender las relaciones con Israel y el hermanamiento con Tel Aviv y Gaza firmado en 1998, aunque la ruptura se mantiene vigente.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decretó la suspensión temporal de relaciones institucionales con Israel y también el hermanamiento a tres con Tel Aviv y Gaza, decisión que sigue vigente pese a la petición del plenario, al ser una decisión de su competencia.

En el debate este viernes sobre la iniciativa ciudadana, Colau ha criticado las manifestaciones que tildan la suspensión de relaciones de "antisemitismo" y ha asegurado que "Barcelona es una ciudad comprometida con su comunidad judía".

"Asumo la responsabilidad personalmente de suspender estas relaciones, igual que lo he asumido con San Petersburgo", ha destacado Colau, que también ha manifestado que "no se puede callar ante el apartheid", una situación que -ha defendido- "no ha hecho más que empeorar".

La votación en el pleno ordinario este viernes ha sido idéntica a la de la comisión de Presidencia de la semana pasada, donde la iniciativa ciudadana contó con el rechazo inicial del PSC, JxCat, CS, PP y Valents, mientras que ERC optó por la abstención, y BComú fue la única formación que la apoyó.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, de BComú, ha reprochado al resto de grupos que hayan votado en contra de la iniciativa ciudadana y ha asegurado que la suspensión de relaciones entre Barcelona e Israel se mantendrá hasta que termine el apartheid que sufre el pueblo palestino.

"Se trata de coherencia", ha subrayado Pérez que ha señalado que como ciudad de derechos Barcelona, no solo debe solidarizarse, sino debe actuar y que "la represión del pueblo palestino ya no admite el silencio".

Por parte de los impulsores de la iniciativa ciudadana, ha intervenido en el pleno la portavoz Natalia Abu Sharar, que ha felicitado a la alcaldesa de Barcelona, así como a BComú, por el apoyo, y ha señalado que la decisión de Colau "es una victoria por los derechos humanos y políticos del pueblo palestino".

"Acusan de antisemitismo a quien legítimamente denuncia las vulneraciones de derechos humanos del pueblo palestino", ha señalado la portavoz propalestina, que ha criticado los "cálculos electoralistas" que han marcado el debate.