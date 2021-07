Balance del accidente del avión militar filipino: 31 muertos, 54 heridos y 17 desaparecidos

El accidente de un avión militar en el sur de Filipinas ha dejado al menos 31 muertos y 54 heridos, mientras los equipos de rescate buscan a al menos 17 personas entre los restos calcinados del aparato.

Al menos dos de las víctima mortales son civiles, mientras el resto de fallecidos son soldados, indicaron las autoridades en una actualización a última hora de la tarde.

Entre los supervivientes, 17 de los cuales fueron ingresados en un hospital militar de la región, también se encuentran 4 civiles.

La nave, un C-130 Hércules de cuatro motores, realizaba la maniobra de aterrizaje en un aeródromo de la isla de Jolo cuando se pasó la pista y no pudo volver a coger altura alrededor de las 11.30 hora local (3.30 GMT) hasta estrellarse contra un campo cercano.

"Al perder la pista de aterrizaje (el avión) trato de recobrar la potencia, pero no tuvo éxito y sufrió un accidente", indicó el comandante general de las Fuerzas Aéreas de Filipinas, Cirilito Sobejana, en un comunicado en el que precisó que la aeronave partió de una base en Cagayán de Oro, en la isla de Mindanado.

Las autoridades también elevaron a 96 la lista de personas a bordo de la aeronave, incluidos 3 pilotos y 5 miembros de la tripulación, aunque no especificaron si parte de los heridos y muertos civiles fueron sorprendidos en la zona donde se produjo el accidente.

En el interior del aparato viajaban soldados que en su mayoría acababan de graduarse e iban a ser desplegados en un batallón que combate contra varios grupos extremistas islámicos que se refugian en el remoto archipiélago de Jolo, en el suroeste de Filipinas. Además de cinco vehículos militares.

El incidente causó una espesa nube de humo negro, conforme a los vídeos y fotografías publicadas en las redes sociales por testigos, mientras las llamas devoraban parte del aparato siniestrado.

Las autoridades desplegaron rápidamente un dispositivo de emergencia para buscar supervivientes y recuperar los cuerpos de los fallecidos entre los restos de la aeronave.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para rescatar a los pasajeros" restantes, apuntó Sobejana.

Las autoridades han abierto una investigación para tratar de determinar las causas y motivos que han propiciado el siniestro.

El accidente vuelve a poner en el punto de mira al vetusto y pobremente mantenido arsenal del Ejército filipino, que generalmente adquiere aviones y helicópteros de segunda e incluso de tercera mano.

El C-130 accidentado fue entregado a principios de año a Filipinas mediante el acuerdo de asistencia militar que mantiene con Estados Unidos, quien operó la nave entre 1988 y 2016 y que pasó los últimos años en un hangar de una base estadounidense.

El senador filipino Gordon Richard cuestionó en Twitter el mantenimiento de los aparatos y reclamó una investigación urgente para abordar este incidente que pone en riesgo "la seguridad nacional".

The crash of the C130 in Sulu is an urgent call affecting national security. C130s are the workhorses of any army. C130’s efficiency and load capacity whether troops & cargo during conflicts or disasters .it is tailor made for our 7641 islands.