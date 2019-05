Un avión con 136 pasajeros a bordo se sale de la pista en Jacksonville y acaba en un río

Un avión comercial con 136 pasajeros a bordo se ha salido de la pista mientras aterrizaba y ha caído en el río St. Johns, el más largo del estado estadounidense de Florida situado en la ciudad de Jacksonville.

"He sido informado por nuestro equipo de bomberos y rescate de que tenemos un avión comercial en el río. Mientras trabajan, por favor recen", ha señalado Lenny Curry, alcalde de Jacksonville a través de su cuenta en la red social Twitter.

2. This is a developing situation. I’ve been briefed that all lives have been accounted for. — Lenny Curry (@lennycurry) 4 de mayo de 2019

4. All alive and accounted for. Our Fire and Rescue teams are family to all. @JFRDJAX @jaff122 — Lenny Curry (@lennycurry) 4 de mayo de 2019

6. @realDonaldTrump White House called to help as the situation was developing. — Lenny Curry (@lennycurry) 4 de mayo de 2019

"Todos los pasajeros están vivos", ha añadido. Un especialista en la Estación Aérea Naval de Jacksonville ha explicado a la CNN que se trata de un Boeing 737 que podría haberse salido de la pista del aeropuerto mientras intentaba aterrizar y que ha terminado en el río St. Johns a las 21.40 (hora local).