Julian Assange será expulsado de embajada ecuatoriana, según WikiLeaks

El periodista australiano Julian Assange será expulsado dentro de "unas horas o días" de la embajada de Ecuador en Londres, según pudo saber el portal WikiLeaks.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq