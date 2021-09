Asociación memorialista pide a Exteriores retirar dos escudos franquistas

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores que retire de dos escudos franquistas que hay en la fachada de su sede en Madrid y que no se limite a taparlos con una lona blanca.

La ARMH registró el pasado 20 de noviembre en Exteriores una solicitud por escrito para que se retiraran los dos símbolos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

En un comunicado, la entidad denuncia que Exteriores se ha limitado a ocultar los dos escudos franquistas con una lona blanca, en lugar de suprimirlos, lo que considera "un hecho extremadamente grave".

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, todo lo que no suponga su retirada "supone una agresión a las miles de familias que buscan a sus seres queridos para darles una sepultura digna".

La entidad recuerda que Exteriores, como cualquier otra administración pública, está obligado a tomar las medidas oportunas para "la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura", como dicta la ley.

"Un Gobierno que dice defender la memoria no puede llevar actuaciones con tibieza, porque esto no es una cuestión de opiniones, de si a este Gobierno le basta con que no sea vea y permanece ahí y luego llega otro que quiere destaparlo y prefiere que se vea", señala Silva. EFE

cpg/ram