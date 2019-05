Así ha sido el momento en que se ha incendiado una de las pantallas de Times Square

El cuerpo de bomberos de Nueva York sofocó este sábado un incendio declarado en una pantalla de la icónica plaza de Times Square y que no causó heridos ni se extendió a los alrededores, informaron medios locales.

Los bomberos recibieron una llamada poco después de las 15.00 hora local (19.00 GMT) por una "emergencia" debido a un fuego en una pantalla situada entre la calle 43 y la avenida Broadway, en plena plaza, de acuerdo con el canal ABC 7.

El diario New York Post indicó que el incendio quedó contenido en menos de una hora, sin heridos y sin que el fuego se extendiera a ningún edificio adyacente ni tuviera mayor repercusión.

Según se aprecia en imágenes colgadas en las redes sociales, el fuego afectó a un gran panel rectangular situado en la esquina de un alto edificio, que está a su vez varios metros por encima de otras pantallas.

El fuego recorría solo el lateral izquierdo de ese panel de luces LED, que tapa unos cuatro pisos del edificio ante el que está colgado, pero la pantalla seguía funcionando y se veía publicidad.

