Así pueden los estadounidenses votar al rapero Kanye West en las elecciones de 2020

West, competirá como independiente en las elecciones de noviembre, y ya logró este mes inscribirse en las papeletas del estado de Maryland. Además, empleará el método "write-in", lo que significa que los votantes tienen que escribir su nombre a mano en la papeleta. Esta forma de voto es legal y es posible ganar, ya que cuentan por igual que si la persona figura de manera formal en la papeleta.

Los requisitos para presentarse como independiente, como el rapero, varían según el estado y el cargo político buscado.

I’M OFFICIALLY A WRITE-IN CANDIDATE IN THE STATE OF MARYLAND. VOTE KANYE. https://t.co/VVESmi75wN