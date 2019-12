Así se encuentra hoy la catedral de Notre Dame, que no celebrará la Navidad por primera vez en 200 años

La catedral de Notre Dame de París no celebrará este año los servicios navideños por la dificultad que entrañaría en plenas tareas de reconstrucción del devastador incendio de abril, en un fenómeno sin precedentes desde 1803, según ha confirmado el portavoz de la institución, Andre Finot, a la cadena CNN.

La catedral siempre ha permanecido abierta en Navidad durante los últimos 200 años, incluyendo la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La misa de Navidad la celebrará casi con toda probabilidad en la iglesia de Saint-Germain l'Auxerrois, frente al Louvre, el rector de la catedral, monseñor Patrick Chauvet, según 'Le Figaro'.

El incendio comenzó con unos trabajos de reconstrucción que las autoridades estimaron necesarios, habida cuenta de las "señales de debilidad" que ya mostraba la aguja de la catedral. El despliegue y la pericia de los 400 bomberos desplegados evitó el desplome de la fachada, sin heridos que lamentar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene intención de reconstruir la estructura dañada en los próximos cinco años.

LABORES DE REHABILITACIÓN

Las obras para garantizar la estabilidad de la catedral de Notre Dame costarán unos 85 millones de euros, según señaló la Prefectura (delegación de Gobierno) de la región parisina en un informe de la situación del templo siete meses después del incendio que arrasó su cubierta y la aguja.

El coste incluye los estudios de diagnóstico y evaluación y el salario de los trabajadores contratados para esa operación. En total, según su informe, hay 39 empresas implicadas.

El análisis se publicó un día después de la creación por decreto del nuevo ente público que se encargará de la restauración, presidido por el general Jean-Louis Georgelin y que está previsto que mantenga su primera reunión el próximo martes.

La Prefectura detalló que hasta que no se pueda garantizar una estabilidad y solidez "perfecta" del templo y se hayan eliminado los elementos inestables de albañilería o madera que amenazan con caer sobre la vía pública no se puede considerar que la situación no está en peligro.