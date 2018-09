La asesora de la Casa Blanca asegura que ella también fue víctima de una agresión sexual

La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway ha expresado este domingo que siente "una gran empatía por las víctimas de abusos sexuales y violaciones" dado que ella también sufrió una agresión sexual, según ha informado la cadena de televisión CNN.

"Honestamente siento mucha empatía por las víctimas de agresiones sexuales, acoso y violación", ha indicado Conway, que ha defendido a su vez la candidatura al Tribunal Supremo de Brett Kavanaugh --que ha sido acusado de abusar sexualmente de una mujer y acosar a otra--.

Kellyanne Conway says that support for Brett Kavanaugh remains high amid the sexual assault allegations against him https://t.co/8HK8GrE2w2 pic.twitter.com/YXD35h3rOi