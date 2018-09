Arrimadas a Marlaska: "No hay lealtad en el Govern, hay un atropello"

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha replicado hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en el Govern "no hay lealtad" institucional sino un "atropello" hacia más de la mitad de los catalanes, y ha loado a los "valientes" que retiran lazos ante la inacción del Gobierno.

Ciudadanos ha celebrado hoy en Barcelona un acto bajo el tema "Nunca más", para denunciar los hechos acaecidos durante la aprobación en el Parlament de las leyes de "ruptura" los días 6 y 7 de septiembre del año pasado, en el que también ha participado el presidente del partido, Albert Rivera, y el portavoz parlamentario, Carlos Carrizosa.

En su discurso durante el acto, Arrimadas se ha referido a las palabras del ministro del Interior tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, en las que ha enfatizado el compromiso de "lealtad institucional" entre Gobierno y Generalitat en pro de la seguridad ciudadana.

"No hay lealtad cuando un conseller permite que se identifique a los que quitan lazos amarillos; no hay lealtad cuando el departamento de Interior está lleno de simbología e ideología separatista que excluye a más de la mitad de los catalanes; no hay lealtad cuando se hacen proclamas en nombre del pueblo de catalán. No hay lealtad señor ministro", le ha dicho Arrimadas a Marlaska.

En cambio, ha proseguido Arrimadas dirigiéndose al ministro, lo que sí hay en Cataluña es un "atropello" hacia más de la mitad de los catalanes, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de inacción por permitir la simbología independentista en las instituciones y en los espacios públicos.

Arrimadas ha asegurado que "nunca más vamos a permitir que el constitucionalismo sea pisoteado y que la oposición sea silenciada", en alusión a los días 6 y 7 de septiembre del año pasado, jornadas que ha calificado de "absoluta infamia" y "sin precedentes".

Según la jefa de la oposición, durante esos dos días los independentistas no perpetraron solo un "ataque en abstracto a España", sino que fue también un "ataque a más de la mitad de los catalanes, a la democracia y a nuestras instituciones".