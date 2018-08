Arrimadas: No acepto que se diga que quien quita un lazo rompe la convivencia

La presidenta del Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido hoy de que no va a aceptar que se "criminalice" a quienes retiran los lazos amarillos y que se diga que la persona que quita uno de estos símbolos de un espacio público es "quien está rompiendo la convivencia"

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras presentar una queja al Defensor del Pueblo por la sensación de "desamparo e indefensión de muchísimos catalanes" ante la "intolerable" vulneración de su derechos y libertades por parte de la Generalitat y los independentistas.

Arrimadas ha vuelto a hacer una "condena firme" de la agresión sufrida ayer por un periodista de Telemadrid cuando cubría una manifestación convocada por Ciudadanos en Barcelona.

Y ha puntualizado que hay que hablar de "todo lo que pasó ayer" y que en la concentración hubo centenares de personas contra la violencia y reclamando convivencia, por lo que la agresión al cámara de televisión es "lo contrario" de lo que se pedía.

Además, ha negado que su partido se haya comportado de manera diferente ante esta agresión y la sufrida hace unos días por una mujer que retiraba lazos amarillos en una plaza de Barcelona.

"Claro que hay que recuperar la convivencia, lo que no voy a aceptar es que se diga que quien quita un lazo es quien está rompiendo la convivencia, y no quien dice que más de media Cataluña no es Cataluña", ha afirmado Arrimadas en referencia a los independentistas.