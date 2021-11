Argentina anuncia la donación de un millón de vacunas contra la covid-19

El Gobierno argentino anunció este lunes la donación de un millón de vacunas de Oxford-AstraZeneca contra el covid-19, un envío destinado a Vietnam, Mozambique y a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), según informaron fuentes oficiales.

"En otros momentos, la Argentina fue receptiva a donaciones de vacunas. Ahora, nuestro stock de vacunas y los porcentajes de vacunación hacen posible que Argentina se incorpore a ese sistema solidario y haga donaciones", aseveró el canciller argentino, Santiago Cafiero, en una rueda de prensa en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza.



La mayoría de estas dosis irán a parar a Vietnam (500.000) y Mozambique (450.000), mientras que en los próximos días la OECO recibirá 18.000 para Santa Lucía, 11.000 para Granada, otras 11.000 para San Vicente y las Granadinas y un último envío de 2.000 para Dominica.



Asimismo, el país suramericano, que recibió la donación de más de siete millones de vacunas en el pasado, trabaja con otras naciones, como Barbados, Nicaragua, Angola, Kenia y Filipinas para la donación de más dosis en un futuro próximo.



"Estamos en ese círculo virtuoso de reciprocidad y solidaridad, porque hasta que cada país no acceda a las vacunas no vamos a dar vuelta a la página en esta pandemia. La pandemia no terminó y el acceso a las vacunas no ha sido equitativo", aseguró la ministra argentina de Salud, Carla Vizzotti.



La funcionaria también subrayó los avances en la campaña de vacunación argentina: un 94 % de los mayores de 50 años iniciaron su esquema de vacunación y el 90 % lo han completado.



Por otro lado, la situación epidemiológica lleva cinco semanas de una "estabilidad con un aumento muy leve", a pesar de que el 87 % de las variantes detectadas en Argentina corresponden a la Delta, según Vizzotti.



En Argentina, hasta el momento se han aplicado 65,9 millones de dosis y se distribuyeron más de 81,7 millones, según los últimos datos oficiales.



Un total de 36,1 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna, mientras que 28,5 millones han sido inoculadas ya con la segunda.



Asimismo, 1,1 millones de personas han recibido una tercera dosis adicional y 187.589 una dosis de refuerzo, en el marco de la estrategia de vacunación iniciada hace dos semanas para reforzar la inmunidad de diversos grupos.