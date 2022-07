Argelia desautoriza a su patronal bancaria sobre el bloqueo comercial con España

Argelia manifestó hoy que las relaciones comerciales con España "son prerrogativas exclusivas del Estado y no de organizaciones profesionales, como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABEF)", según una nota recogida por la agencia de noticias oficial APS.



De este modo, Argelia desautoriza a la patronal bancaria ABEF que este jueves 28 de julio anunció el levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domiciliaciones bancarias para el comercio exterior entre los dos países, lo que bloqueó las transacciones.



La ABEF (que agrupa una treintena de bancos y establecimientos financieros que operan en Argelia) "es una asociación profesional y defiende los intereses de sus miembros", recogió la nota de la agencia oficial.



Por tanto, según esta nota, "las denuncias vertidas, de momento, por determinados medios de comunicación sobre una supuesta reculación de Argelia en sus relaciones comerciales con España son erróneas, porque no se ha hecho pública información oficial al respecto por parte de las autoridades o instituciones competentes".



La decisión de la ABEF fue tomada tras la suspensión del Tratado de Amistad el 8 de junio y bloqueó desde junio la mercancía en las aduanas además de paralizar la apertura de nuevas operaciones, aunque en aquel momento el Gobierno no se pronunció.



Hoy, a través de la agencia de noticias oficial, explicó que "las decisiones relativas a asuntos financieros y comerciales que comprometen al Estado son tomadas por el Consejo de Ministros, por el Ministerio de Hacienda o por el Banco de Argelia y se anuncian a través de los canales oficiales".



Argelia defendió hoy como "decisión soberana" la suspensión de dicho tratado con España, y tachó de "apresuradas" e "infundadas" las declaraciones que emitió en su momento la Unión Europea (UE) por la posible paralización del comercio y una violación de los acuerdos comunitarios.



"La prisa y el sesgo de estas declaraciones ponen de relieve la inadecuación de su contenido, ya que se trata de un desacuerdo político con un país europeo de carácter bilateral que no tiene impacto en los compromisos de Argelia con la UE", declaró en su momento el Ministerio de Exteriores argelino.



Argelia y España viven una inédita crisis diplomática desde que Madrid diera un giro a su política sobre el Sáhara Occidental al apoyar la propuesta de una autonomía a la excolonia española dentro de Marruecos, alejándose de la histórica posición para celebrar un referendo de autodeterminación.