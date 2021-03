Anuncian la liberación de las 300 niñas secuestradas en Nigeria: "Nuestras hijas están a salvo"

El gobernador del estado nigeriano de Zamfara, Bello Matawalle, ha anunciado este martes la liberación de las casi 300 estudiantes secuestradas el viernes pasado en una escuela de la localidad de Jangebe.

A través de su cuenta de Twitter, Matawalle ha detallado "la liberación del cautiverio de las estudiantes" tras "la superación de varios obstáculos que se oponían a nuestros esfuerzos".

"Pido a todos los nigerianos bienintencionados que se alegren con nosotros porque nuestras hijas están a salvo", ha añadido el gobernador, que también ha compartido fotos de la liberación y del traslado hacia un lugar seguro.

Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP