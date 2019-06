Antonio Tajani insiste en apoyar al alemán Manfred Weber para presidir la Comisión Europea

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, recalcó este domingo que seguirá apoyando la candidatura del alemán Manfred Weber para la presidencia de la Comisión Europea, frente la propuesta de un grupo de países, incluyendo a la popular Angela Merkel, para que este cargo recaiga en un socialdemócrata.

Tajani consideró que el proceso del candidato principal que respalda varios grupos del Parlamento Europeo se basa en el principio de que "el cabeza de lista del partido político ganador de las elecciones europeas debe ser el candidato" para presidir el Ejecutivo comunitario.

"Eso significa Manfred Weber", dijo en una rueda de prensa tras su tradicional intervención ante los líderes europeos en la cumbre que se celebra hoy en Bruselas.

En el Parlamento Europeo, no obstante, no hay una mayoría que respalde a Weber para encabezar la Comisión, y Tajani reconoció además que no se trata de un principio legalmente vinculante para ninguna institución comunitaria.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, llevó a la cumbre europea una propuesta que optaría por la familia socialdemócrata para la presidencia de la Comisión Europea (CE) en la próxima legislatura y que contaría con el respaldo de Angela Merkel, del Partido Popular Europeo.

No obstante, esta candidatura genera división en la familia popular, donde algunos de sus miembros reivindican su victoria electoral y se oponen a que el grupo socialdemócrata, en el que figura como candidato el holandés Frans Timmermans, obtenga la presidencia de la Comisión Europea (CE).

En cualquier caso, señaló Tajani, el Parlamento Europeo elegirá a su presidente durante su sesión plenaria de esta semana, haya o no acuerdo para la presidencia de la Comisión en la cumbre de esta noche.