Anglada presenta instancia en Vic para pedir la retirada del toque de somatén

El concejal de Plataforma Vigatana en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), Josep Anglada, ha presentado hoy una instancia en el consistorio pidiendo a la alcaldesa que retire "de inmediato" el toque de somatén con el mensaje en el que pide a la ciudadanía que persiga el objetivo de la independencia.

En la instancia, reclama "la retirada inmediata del toque de somatén, ya que éste es un instrumento municipal que está pensado para utilizarlo sólo en momentos de alarma", según ha asegurado en un comunicado.

Además, Anglada pide también la retirada de la reproducción sonora en la que se insta a los ciudadanos a recordar a los presos políticos y a "no normalizar una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional".

El concejal de Plataforma Vigatana exige que "no se sigan utilizando los edificios públicos de la ciudad para hacer simbología partidista y que se mantenga la neutralidad en los espacios públicos para evitar que no se rompa la buena convivencia entre los de Vic y así poder evitar algún enfrentamiento no deseado entre ciudadanos".