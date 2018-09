La ANC pide al Govern que se prepare para un nuevo "embate" al Estado

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha exigido hoy al Govern que no "dilapide" el trabajo realizado por el movimiento independentista "diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum" y le ha pedido que se prepare para un nuevo "embate democrático" al Estado.

Paluzie ha intervenido hoy desde el escenario de la manifestación independentista, organizada en la Avenida Diagonal de Barcelona, junto al vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera.

La presidenta de la ANC ha subrayado que el soberanismo no ha sido vencido por la "represión" del Estado y que en estos momentos afronta el objetivo de la independencia con "más responsabilidad, fortaleza y determinación que nunca", porque, ha dicho, "somos más conscientes de las dificultades de alcanzar esa cumbre, pero también de la necesidad imperiosa de lograrlo".

Paluzie se ha dirigido al Govern para pedirle que no "dilapide" lo que ha hecho el movimiento soberanista "diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum", y ha añadido: "No queremos que nos enviéis de nuevo donde estábamos; no estamos en 2012 -cuando se hablaba de una consulta acordada- ni menos aún en 2006 -época del Estatut-".

"Os pedimos que nos tratéis como adultos; somos conscientes de los obstáculos, no pedimos imposibles, pero sí rigor, honestidad y determinación", ha añadido.

Paluzie también se ha comprometido en los próximos meses a convertir el que ha calificado de "juicio de la vergüenza" contra los líderes soberanistas en "un bumerán que retorne contra el Estado".

La líder de la ANC ha pedido al Govern que haga balance de lo que tiene y lo que no, y que se prepare para "un embate" que, ha recalcado, en el que todos deben implicarse: "No paséis de decir que teníais estructuras de Estado a decir que ahora esto lo tiene que hacer la gente de la calle", ha añadido dirigiéndose explícitamente al ejecutivo de Quim Torra.

En este sentido, ha lamentado que, tras la declaración fallida de independencia del pasado octubre, "no se defendió la república proclamada".

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural ha avisado de que la "fuerza colectiva" que se ha visto en la Diagonal es la que se "demostrará ante el juicio de la vergüenza al que se enfrentan los presos políticos".

Mauri también ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno: "A Pedro Sánchez le decimos que no valen estatutos que ellos mismos se cargan ni creemos sus falsas promesas, mientras su fiscalía no acusa de violencia. Sé valiente, Sánchez", ha afirmado.

A los políticos catalanes les ha pedido "sentido de Estado y unidad, que no quiere decir uniformidad", y les ha exigido "rigor, firmeza y determinación que se transforme en acción política".

Por su parte, el presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha denunciado la "feroz persecución" del Estado, pero ha avisado de que el "camino iniciado no tiene retorno".

También ha intervenido el abogado escocés de la exconsellera Clara Ponsatí, Aamer Anwar, quien ha asegurado que "el general Franco se sentiría orgulloso de la España moderna".