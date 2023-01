El alto al fuego entre Ucrania y Rusia que nunca fue: los ataques con los que fracasó la tregua en la guerra

Las primeras horas de alto al fuego en la guerra de Ucrania han dejado claro que ninguno de los dos frentes ha frenado su actividad bélica. Ucrania acusa a Rusia de atacar en diferentes puntos del frente, mientras que Rusia asegura solo haber actuado en defensa después de que Ucrania no respetase la tregua. El fracaso de esta paz temporal impulsada por Vladimir Putin con motivo de la Navidad Ortodoxa y rechazada por Volodimir Zelenski tras calificarlo de estrategia para frenar su avance.

Por su parte, la ONU no ha detectado "combates de importancia" en las últimas horas en Ucrania. En todo caso, quiso puntualizar que no están "monitoreando todas las líneas del frente", ya que la ONU no tiene acceso a una gran parte de las zonas del este ucraniano ocupadas por el ejército ruso. Gran parte de los rusos y de los ucranianos celebran este viernes la Nochebuena y el sábado la Natividad debido al empleo del calendario juliano por parte de las Iglesias ortodoxas de estos países.

El gobierno de Kiev ha descalificado desde el primer momento la declaración rusa de tregua, y aseguró que las tropas rusas han seguido atacando con artillería la región de Lugansk, hasta en 14 ocasiones, según dijo el gobernador de la región, Serhiy Haidai. El Ministerio de Defensa ruso aseguró, tras la entrada en vigor del alto el fuego, que las tropas rusas se están limitando a responder a los ataques ucranianos.

Los ataques

Primero comenzó Rusia excusando cualquier ataque futuro. Denunciaron un ataque ucraniano contra la ciudad de Donetsk justo al inicio del alto el fuego. El Centro Conjunto de Control y Coordinación de Asuntos Relacionados con Crímenes de Guerra de Ucrania explicó que fue perpetrado con artillería, concretamente seis proyectiles de 155 milímetros.

Después fue Ucrania el que denunció un ataque contra una estación de bomberos de la ciudad de Jersón antes del inicio del alto al fuego que dejó un número indeterminado de "muertos y heridos". "Se han registrado cuatro explosiones y una vivienda al lado de la estación ha comenzado a arder", ha denunciado el asesor presidencial, Kirilo Timoshenko, en su canal de Telegram.

Es por lo que las autoridades ucranianas declararon una alerta generalizada por ataques aéreos rusos en todo el territorio nacional poco después de la entrada en vigor del alto el fuego. "Este es el alto el fuego de Rusia en actos, no palabras: ahora mismo las sirenas están sonando en toda Ucrania", ha hecho saber.

Por último, denunciron un ataque con artillería de Rusia sobre la región de Sumi. El gobernador de la región, Dimitro Jivitski, ha indicado en su cuenta de Telegram que las Fuerzas Armadas de Rusia han atacado la localidad de Shaliginsk en dos ocasiones a lo largo de la jornada. Además, en la ciudad de Melitópol, en Zaporiyia, se registró una explosión.