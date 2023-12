Alex Batty, localizado en Francia tras seis años desaparecido, será repatriado al Reino Unido

El ahora adolescente, Alex Batty, hallado el miércoles en Francia tras seis años desaparecido, ya ha hablado por una videollamada con su abuela, su tutora legal, según ha informado el subjefe de la Policía de Manchester, Chris Sykes.



En rueda de prensa, el responsable policial dio más detalles acerca del caso del joven inglés de 17 años, que desapareció en España en 2017, cuando tenía 11, y fue encontrado en Francia caminando por una zona montañosa.

ACC Chris Sykes gives an update, after missing teenager from Oldham, Alex Batty (17), is found safe and well in France.



Read the full update: https://t.co/3kSHd1A9U0pic.twitter.com/shZlTROwAz