Alemania hace un gran traslado de pacientes preocupada por la nueva variante

Alemania sumó hoy de nuevo máximos de incidencia y contagios diarios, lo que le obliga a realizar el primer traslado a gran escala de pacientes intensivos dentro del país, mientras observa con preocupación la aparición de la nueva variante del coronavirus en Sudáfrica.



La situación es "más grave que nunca" en esta pandemia, "pero se hace demasiado poco y con frecuencia demasiado tarde" a pesar de las reiteradas advertencias, lamentó el ministro de Sanidad en funciones, Jens Spahn, en una rueda de prensa para analizar la situación.



Advirtió de que la cuarta ola no ha hecho más que empezar, por lo que urgió a reducir drásticamente los contactos y, al menos a nivel regional, minimizar la vida pública, al tiempo que declaró que el actual periodo de transición política en el país "no puede traducirse en demoras".



El presidente del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, Lothar Wieler, recordó que Alemania ya ha superado la cifra de 100.000 muertos por o con covid-19 desde el inicio de la pandemia.



"¿Cuál es la cifra de muertos que nos convencería de que la covid-19 no es una 'enfermedad leve' y que nos movería a vacunarnos?¿Cuántas personas más tiene que morir aún para que reajustemos nuestro comportamiento para reducir la carga en hospitales y del personal asistencial?", preguntó.



REDUCCIÓN MASIVA DE CONTACTOS PARA FRENAR LA PROPAGACIÓN



Además de las vacunas, en la situación actual el país necesita "ahora y de inmediato" una "reducción masiva de los contactos y medidas para ralentizar la propagación del virus", dijo.



"Una tasa alta de vacunación y una incidencia baja es la mejor protección contra la covid-19", insistió, y agregó que el próximo invierno depende del comportamiento de cada uno "y de la decisión de los políticos responsables de decretar medidas para la reducción de contactos".



En ese sentido, se remitió a la existencia "en tiempo real" de todos los datos necesarios para tomar decisiones "de forma pertinente".



Por otra parte, el ministro advirtió de que el traslado de pacientes a gran escala ante la saturación de hospitales es un recurso limitado y subrayó que se puede hacer dos, quizás tres veces, pero no de forma ilimitada, pues las camas comenzarán a escasear en el resto del país.



En total está previsto que este viernes sean trasladados, usando diferentes medios de transporte, 54 pacientes - 30 de Baviera, 10 de Turingia (este) y 14 de Sajonia (este) -, usando diferentes medios de transporte, entre ellos un avión militar medicalizado.



Se trata del primer traslado de pacientes a gran escala dentro de Alemania desde el comienzo de la pandemia, subrayó, al tiempo que agregó que esta opción y el necesario aplazamiento de operaciones previstas "combate sólo los síntomas".



RESTRICCIONES A VIAJES DESDE SUDÁFRICA PARA CONTENER NUEVO VIRUS



Spahn y Wieler expresaron asimismo su preocupación por la nueva variante detectada en Sudáfrica y que ha llevado al Gobierno alemán a restringir a partir de esta noche el ingreso de viajeros procedentes de esa región y permitir la entrada únicamente a ciudadanos alemanes.



Además, todos los viajeros que ingresen al país procedente de la zona, también los vacunados, deberán guardar 14 días de cuarentena.



Se trata de una "medida de protección necesaria, preventiva y proactiva para evitar la entrada al país" de esta nueva variante, dijo el ministro, quien subrayó que es lo último que necesita Alemania ante la situación en la que se encuentra el país en este cuarta ola.



Spahn, quien pidió a los viajeros llegados antes de la entrada en vigor de las restricciones a "permanecer en casa, testearse y observarse", señaló además que el gobierno estudia qué otros países vecinos de Sudáfrica deben ser declarados asimismo zona de riesgo por la nueva variante.



Wieler, por su parte, indicó que la variante detectada en Sudáfrica porta muchas mutaciones, algunas observadas ya anteriormente, pero otras de las cuales "todavía no está claro qué significan biológicamente".



Señaló asimismo que de momento el RKI no tiene constancia de la presencia de esta variante en Alemania o en Europa, aunque pocas horas más tarde Bélgica informó de un primer caso detectado el pasado lunes.



Las autoridades sanitarias alemanas notificaron 76.414 nuevos contagios en 24 horas y 357 muertes con o por covid-19, mientras la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 438,2 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes y el número de casos activos ronda los 774.300.



El 71,0 % de la población de Alemania (59 millones de personas) ha sido vacunada, el 68,3 % (56,8 millones) con la pauta completa, mientras ocho millones han recibido ya una dosis de refuerzo.