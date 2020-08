Alemania fracasa en su intento de sacar a Navalni de Rusia

Las luces han permanecido toda la noche encendidas en el ministerio de Exteriores de Berlín. Los familiares del opositor ruso Navalni habían aceptado anoche la oferta que hizo pública la canciller Merkel ayer, que se declaró “conmocionada” por lo ocurrido y dijo que Navali “podría recibir toda la ayuda médica necesaria en Francia o en Alemania”. “Por supuesto, tendría que producirse la demanda de traslado médico”, señaló la canciller alemana, y a las 00:35 estaba lista toda la documentación, tanto el certificado del prestigioso hospital berlinés de la Charité, que estaba dispuesto a recibirlo, como la petición de traslado firmada por los familiares y el visto bueno del hospital de Omsk.

Tras intensas horas de llamadas a Siberia, una ambulancia aérea despegaba a las tres de madrugada de Nürenberg para efectuar el traslado, pero con el avión alemán ya en cielo ruso, a solo una hora del esperado aterrizaje, los médicos que atienden allí a Navalni cambiaban de opinión y denegaron el permiso para su traslado al extranjero, según ha confirmado la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh. “El director del hospital ha dicho que no se le puede transportar. Ahora se niega”.

Además del gobierno alemán, participa en la organización del traslado la ONG germana Cinema for Peace, en constante contacto con los opositores rusos y que había constado que su hospitalización en estado grave en Siberia era “muy preocupante”. “Por razones humanitarias, hemos propuesto un vuelo medicalizado para que Alexei Navalni pueda ser trasladado a Alemania cuanto antes”, ha explicado el presidente del ONG, Jaka Bizilj. El procedimiento ha sido el mismo que ya en 2018 utilizó esta misma organización para una de las integrantes del grupo de música punk ruso Pussy Riot y, “de no cumplirse, nos tememos que peligre su vida”.

El gobierno alemán, de todas formas, no se rinde. El portavoz de Merkel, Steffen Seibert, ha confirmado que continúan los contactos con las autoridades rusas, aunque no está prevista una entrevista entre Merkel y Putin para tratar el asunto. Seibert se atiene a las declaraciones de los familiares, que insisten en que “la prohibición del traslado es una amenaza directa a su vida” y denuncian que el hospital de Omsk no cuenta con los equipos necesarios y permanecer allí representa para él un peligro mortal”.

UNA DECISIÓN "MONSTRUOSA"

Según la ley rusa, la presentación de una petición formal de traslado de un familiar y el certificado de aceptación del paciente de la clínica alemana deberían haber sido suficientes para la aprobación del viaje. Pero a pesar de que la documentación ha sido presentada correctamente, los médicos siberianos alegan la fragilidad de Navalni, algo que la familia considera una excusa tras la que se ocultan, en su opinión, presiones de Moscú. “La decisión del hospital es inexplicable y monstruosa”, se queja su portavoz, “hace unas horas habían autorizado el traslado y ahora han cambiado de opinión aunque la situación del enfermo sigue siendo exactamente la misma”. “Es ilegal mantener a Alexéi en un hospital que no cuenta con los tratamientos, condiciones y equipos necesarios, cuando está listo su traslado a una clínica que sí cuenta con todo eso”, lamenta la doctora habitual de Navalni y líder del sindicato médico Alianza de Médicos, “se niegan a enseñarnos los informes médicos y la opacidad sobre su situación es total”. Anastasia Vasílieva ha acusado a los médicos que impiden el traslado de "canallas y bestias" en Twitter.