Alemania aconseja la vacuna de Johnson & Johnson también para menores de 60 años

Alemania recomienda la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus a partir de 60 años, pero permite su empleo en menores de esa edad tras una aclaración médica y una decisión personal.



El ministro de Sanidad, Jens Spahn, explicó este lunes que ésta ha sido la decisión que ha tomado junto a los responsables del ramo de los 16 estados federados, recogiendo la recomendación de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) del Instituto Paul Ehrlich (PEI).



A su juicio, lo "razonable" es abrir también la posibilidad a que los menores de 60 años puedan vacunarse contra la covid con esta fórmula que sólo requiere una dosis. Éste es un paso similar al dado con la de AstraZeneca, otra vacuna vectorial con la que se han registrado también trombosis cerebrales como efectos secundarios "muy raros".



Spahn argumentó que el grueso de las partidas de esta vacuna asignadas a Alemania van a llegar a partir de junio y que para entonces una amplia mayoría de los mayores de 60 años ya va a estar vacunada, por lo que lo lógico es permitir su empleo en los jóvenes que aún no están inmunizados.



Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, más del 60 % de las personas a partir de 60 años están ya vacunadas. Y en este mes van a ser inmunizados la gran mayoría de quienes quieren vacunarse en este tramo de edad.



Además, para finales de junio, Alemania cuenta con recibir unos 8 millones de dosis de Johnson & Johnson, según el compromiso del fabricante.



No obstante, recalcó Spahn, el empleo de Johnson & Johnson en menores de 60 años debe realizarse sólo tras una explicación médica de los efectos secundarios "serios pero muy raros" que puede tener esta fórmula y una decisión personal.



Estados Unidos suspendió de forma temporal el uso de esta vacuna tras detectar los efectos secundarios, pero la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) decidió, sin embargo, mantener su recomendación al considerar que los casos son "muy raros".



Preguntado sobre la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca pueda tener también como efecto secundario muy raro una enfermedad nerviosa, Spahn indicó que el sistema de detección alemán funciona bien y que por el momento no hay datos que lleven a cambiar la recomendación para esta fórmula.



Ante los buenos datos sobre la evolución de la tercera ola, el ministro de Sanidad abogó por iniciar el proceso de desescalada "donde se pueda", pero advirtió ante un posible "exceso de confianza".



La incidencia acumulada en los últimos siete días se situó en los 119,1 positivos por 100.00 habitantes, frente a los 146,9 casos del lunes pasado, tras registrarse en las 24 horas previas 6.922 contagios y 54 muertes.



Según datos del Ministerio de Sanidad, el 32,3 % de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y el 9,1 % recibido la pauta completa.