Alec Baldwin rompe su silencio: "No hay palabras que expresen mi tristeza"

Alec Baldwin aseguró este viernes que "no encuentra palabras" para expresar su tristeza por el accidente en el que murió la directora de fotografía de la película que estaba rodando, cuando el actor disparó una pistola de atrezo que no sabía que estaba cargada.



"No hay palabras para expresar mi tristeza y conmoción ante el trágico accidente que arrebató la vida de Halyna Hutchins, una mujer, madre y compañera profundamente admirada por todos nosotros. Estoy cooperando con la investigación para saber cómo ocurrió esta tragedia", indicó el actor en su perfil de Twitter.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and