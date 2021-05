Alberto, uno de los españoles que vivió el atentado de Manchester en 2017: "Me desplomé y me puse a llorar"

Este fin de semana se cumplen cuatro años del atentado perpetrado por el ISIS en Manchester, una de las principales ciudades de Reino Unido. Bajo el contexto de un concierto en el que se esperaban asistentes especialmente jóvenes, la banda terrorista aprovechó para colocar explosivos que terminaron causando 22 fallecidos y más de 100 heridos.

Pocos españoles fueron quienes pueden retratar de primera mano el horror de lo que se vivió dentro del Manchester Arena. Pero en COPE.ES, bajo el cuarto aniversario de los atentados, ha hablado con Alberto Muñoz, un joven periodista que en aquellos momentos era uno de los colaboradores del periódico El Mundo.

El atentado contado en primera persona

"Estaba viendo una serie con mis compañeras de piso en Manchester, vivía en una de las calles cercanas al centro de la ciudad y de donde sucedieron los hechos. Empecé a escuchar muchos helicópteros, por eso llamé al periódico y bajé a ver que había sucedido. Cuando bajé me encontré a cuatro adolescentes, a una de ellas con sangre en la cabeza y coja, no podían hablar, solo gritar", comienza describiendo.

"Cuando llegué solo había tres o cuatro periodistas, no había salido nada de la información. Pero cuando llegabas a la zona veías a gente que sentía que le habían atacado al centro de la ciudad. Recuerdo estar dando vueltas hasta las 2-3 de la mañana y cuando terminé de enviar la última crónica, una vez lo dimos por cerrado me acuerdo de cerrar aquello, comencé a ser consciente de lo que estaba viviendo", explica. Este, resume, fue el peor momento que él vivió. "Cuando asimilas como ser humano todo lo que has visto y todo lo que supone, me desplomé y me puse a llorar yo solo por la calle, no pude con ello. Me afectó muchísimo, estuve 40 minutos procesando todo lo que había pasado", explica.

Sin embargo, el periodista señala que tuvo poco tiempo para descansar, ya que a las 06.30 del día siguiente miles de periódicos le llamaban para poder seguir cubriendo lo que sucedía.