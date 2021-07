Albares viaja a Londres porque "es fundamental" ante negociación de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viaja este miércoles a Londres donde se entrevistará con su homólogo, Dominic Raab, porque ayer se aprobó el mandato de negociación de la Comisión Europea sobre Gibraltar y, en ese contexto, le parece "fundamental" esta visita, ha asegurado.

En declaraciones tras presidir la ceremonia de toma de posesión de los nuevos secretarios de Estado y directores generales del Ministerio, Albares ha explicado que el viaje al Reino Unido estaba ya en la agenda de la anterior ministra, Arancha González Laya, y que ha decidido mantenerlo como su primer viaje al frente del Ministerio por la trascendencia de los asuntos bilaterales.

El ministro ha señalado que no va por el mandato en sí sino porque "me parece muy importante que el ministro británico y yo -ha dicho- tengamos un encuentro porque tenemos una relación bilateral muy intensa, que incluye turistas, residentes en uno y otro país, inversiones e intereses bilaterales y me parece que no lo podíamos retrasar más -ha añadido-".

Albares se convierte así en el segundo ministro de Exteriores que no comienza su agenda al frente de Exteriores con un viaje a Marruecos como era tradición antes de la llegada de González Laya.

Preguntado al respecto, el ministro ha considerado que ver a un ministro de Exteriores hoy o dentro de un mes no incide en los intereses de España.

La Comisión Europea aprobó ayer martes el mandato negociador sobre la futura relación con Gibraltar, un marco de negociación que según el ministro británico "busca socavar la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar" y, por ello, "no puede formar la base de las negociaciones".

Por contra, España ha acogido de forma favorable la propuesta de la Comisión Europea, que deberá ser aprobada por el Consejo de la Unión Europea (UE).

Para Exteriores, la visita de Albares a Londres será una buena ocasión para abordar la aplicación del Acuerdo Comercial y de Cooperación y del Acuerdo de Retirada, así como la negociación entre el Gobierno británico y la Comisión Europea sobre Gibraltar.

"La prioridad de España es alcanzar un acuerdo que asegure la prosperidad compartida de todo el Campo de Gibraltar", aseguró Exteriores.

Durante la visita de Albares a Londres está prevista, asimismo, la renovación por parte de ambos ministros de tres de los cuatro memorandos de entendimiento bilaterales entre España y el Reino Unido relativos a Gibraltar, sobre Cooperación Policial y Aduanera, Cooperación en Materia Medioambiental y sobre Tabaco y Otros Productos.

La validez de estos memorandos había decaído el pasado 31 de diciembre de 2020, tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea. EFE

cll/jdm