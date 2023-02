Albares confía que amenaza de Putin sea una mera "escalada verbal"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el discurso del presidente ruso Vladimir Putin ha demostrado su cinismo e incluido extremos que no son aceptables como las amenazas de la suspensión unilateral del tratado de desarme nuclear vigente y ha confiado en que no suponga más que "una escalada verbal".

El discurso supone empecinarse en seguir unilateralmente en una guerra que ninguno queremos y que ha sido declarada de manera unilateral, ilegal e injusta por Rusia, ha dicho.

En declaraciones tras comparecer ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Albares ha comentado así el discurso sobre el estado de la nación del presidente ruso, quien ha asegurado que Rusia logrará "paso a paso" sus objetivos en Ucrania y ha anunciado la suspensión del cumplimiento por parte de su país del denominado START III o Nuevo START.

El ministro ha asegurado que estas declaraciones de Putin le preocupan y que se pondrá inmediatamente en contacto con los socios europeos y de la OTAN para definir conjuntamente las posiciones que haya que tomar.

Espero que esa suspensión se revierta lo antes posible ha señalado Albares, para quien Rusia está demostrando que no necesita ninguna excusar para escalar y que lo hace permanentemente.

No obstante, ha señalado que por ahora no hay ningún indicio de que esa escalada sobre el tratado Start pase de ser simplemente una escalada verbal a convertirse en una escalada militar.

Albares también ha recordado que ningún gobierno de Europa, ni ningún aliado ni miembro de la OTAN son parte de esta guerra y ni hemos hecho absolutamente nada para empujar a esta guerra, que es la guerra de un solo hombre, Putin.

Para el ministro, el discurso del presidente ruso incluye cosas que no son aceptables y que demuestran que Putin considera que Ucrania no es un país independiente, ni soberano, que no puede decidir por sí mismo.

Albares viaje este martes a Nueva York para participar mañana en una reunión de la ONU en favor de la paz en Ucrania y de el fin de esta guerra unilateral, injusta y de agresión .

A preguntas de los periodistas, Albares ha asegurado que no le consta que el Gobierno haya decidido no autorizar una visita del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, a las tropas españolas destacadas en Letonia como parte de una misión de la OTAN.

Según los populares, había un "entendimiento inicial" tras contactar con el Ministerio de Defensa y contar con el visto bueno de los mandos de la OTAN, pero que finalmente el Gobierno ha decidido no autorizar la visita. EFE

cll/jdm